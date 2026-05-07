Messico, a giugno primo veicolo elettrico nazionale. Presidente Sheinbaum svela la citycar Olinia

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che il 7 giugno 2026 verrà presentato il prototipo definitivo di Olinia, il primo piccolo veicolo elettrico progettato nel Paese. La mandataria ha confermato il passaggio all'industrializzazione: "È il prototipo finale e da lì inizia il processo di produzione». Lo Stato collaborerà con il settore privato per l'assemblaggio.

A tal proposito, ha spiegato che «si cercherà l'azienda migliore affinché ci siano linee di produzione». La vettura sarà economica, ricaricabile in casa e la commercializzazione è prevista per il 2027 in tre versioni, per rispondere alle diverse necessità cittadine. Il progetto manterrà anche un polo accademico, poiché «avrà associato il gruppo di ricerca che ha creato Olinia per continuare a innovare nella mobilità elettrica».