Messico annuncia aumento dazi al 50% su auto cinesi. Pechino protesta, “Nostri diritti lesi”

La Cina si oppone fermamente a qualsiasi forma di “coercizione”, dopo che il Governo messicano ha annunciato di voler aumentare al 50% i dazi doganali sulle automobili cinesi, sotto la pressione degli Stati Uniti. Le tariffe attualmente in vigore si collocano in una forchetta compresa tra il 15 e il 20 per cento. “Ci opponiamo fermamente a qualsiasi restrizione contro la Cina, con qualsiasi pretesto, imposta da altri con la coercizione e che leda i diritti e gli interessi legittimi cinesi”, ha dichiarato Lin Jian, portavoce del ministero degli Affari esteri cinese, durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta Afp. Le misure annunciate fanno parte di un disegno di legge che il Governo messicano ha depositato in Parlamento. L'obiettivo è aumentare i dazi doganali in vari settori a carico dei Paesi con cui il Messico non ha accordi commerciali, al fine di proteggere l'industria nazionale.