Messico chiede agli Usa di abbassare dal 27,5% al 15% i dazi applicati alle importazioni di automobili

Il Messico ha richiesto agli Stati Uniti di abbassare dal 27,5% al 15% i dazi applicati alle importazioni di automobili che non rispettano le regole di origine previste dal trattato commerciale nordamericano. Il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, ha motivato l'istanza sottolineando la necessità di un trattamento equo: Washington, infatti, ha già concesso riduzioni simili ai veicoli provenienti da Unione Europea, Giappone e Corea del Sud. Attualmente, le auto che non raggiungono la quota richiesta di componenti regionali subiscono una tariffa base sommata a un dazio aggiuntivo.

Ebrard punta a ridurre questo onere per mantenere la competitività dell'industria automobilistica messicana, che sta affrontando un periodo di rallentamento. Nel 2025, le esportazioni di veicoli leggeri dal Messico sono diminuite del 2,7%, scendendo a circa 3,38 milioni di unità. Secondo il ministro, una parte significativa di questo calo è dovuta alla decisione del governo statunitense di eliminare i sussidi da 7.500 dollari per l'acquisto di nuove auto elettriche, riducendo la domanda in un settore in cui il Messico aveva precedentemente mostrato una forte crescita.