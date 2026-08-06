La frontiera messicana

Messico, mercato auto ai massimi dal 2005: venduti 885.349 veicoli nei primi sette mesi del 2026

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L'industria automobilistica messicana ha venduto 885.349 veicoli leggeri nei primi sette mesi del 2026, segnando un livello record per questo periodo dal 2005. Tale volume rappresenta un incremento del 5% rispetto alle 842.840 unità del 2025. Nel solo mese di luglio 2026 sono stati commercializzati 130.831 veicoli, con un aumento del 3,4% su base annua. Nel periodo esaminato, Nissan si è confermata leader con il 17% del mercato, seguita da General Motors al 12,8% e Volkswagen all'11%.

Si segnala inoltre il notevole incremento dei marchi cinesi: Geely ha registrato un rialzo del 223,6% e Changan del 43,2%. A fronte di questi volumi, l'Associazione Messicana dei Distributori di Automobili ha comunicato che la redditività delle imprese distributrici è scesa in media di oltre il 30%. La contrazione è dovuta principalmente alla guerra dei prezzi in atto tra le diverse case automobilistiche. 

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giovedì 13 agosto 2026 - Ultimo aggiornamento: 13:10 | © RIPRODUZIONE RISERVATA