Messico, mercato auto ai massimi dal 2005: venduti 885.349 veicoli nei primi sette mesi del 2026

L'industria automobilistica messicana ha venduto 885.349 veicoli leggeri nei primi sette mesi del 2026, segnando un livello record per questo periodo dal 2005. Tale volume rappresenta un incremento del 5% rispetto alle 842.840 unità del 2025. Nel solo mese di luglio 2026 sono stati commercializzati 130.831 veicoli, con un aumento del 3,4% su base annua. Nel periodo esaminato, Nissan si è confermata leader con il 17% del mercato, seguita da General Motors al 12,8% e Volkswagen all'11%.

Si segnala inoltre il notevole incremento dei marchi cinesi: Geely ha registrato un rialzo del 223,6% e Changan del 43,2%. A fronte di questi volumi, l'Associazione Messicana dei Distributori di Automobili ha comunicato che la redditività delle imprese distributrici è scesa in media di oltre il 30%. La contrazione è dovuta principalmente alla guerra dei prezzi in atto tra le diverse case automobilistiche.