Messico terzo maggiore esportatore di auto al mondo. Dopo l'Unione Europea e la Cina, secondo i dati dell'Omc

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il Messico è passato dalla quarta alla terza posizione tra i maggiori esportatori automobilistici del mondo dal 2022 al 2023. Il Paese dell'America Latina ha superato il Giappone gli Stati Uniti, mentre l'Unione Europea è rimasta in testa alla classifica e la Cina è salita dal quinto al secondo posto. L'Unione Europea ha registrato esportazioni per 831 miliardi di dollari, seguita dalla Cina (170 miliardi), Messico (158 miliardi), Giappone (157 miliardi) e Stati Uniti (156 miliardi). Questi importi includono le vendite esterne di veicoli leggeri e pesanti, ricambi e componenti automobilistici. Sebbene in questo indicatore il Messico sia risultato praticamente alla pari con il Giappone e gli Stati Uniti dopo essere rimasto al quarto posto per un decennio, le sue vendite esterne nel settore dell'industria automobilistica hanno mostrato un maggiore dinamismo rispetto ai cinque principali concorrenti, ad eccezione della Cina.