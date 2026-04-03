​Messico, vendite Stellantis accelerano nel primo trimestre: 19%. A marzo +29%, risultati record di Ram e Peugeot

Stellantis Messico ha chiuso il primotrimestre del 2026 con vendite in aumento del 19% su base annua, raggiungendo 25.166 unità. Lo ha reso noto il gruppo automobilistico, che ha registrato un'accelerazione particolarmente marcata a marzo, con 8.926 veicoli venduti e una crescita del 29% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare i risultati sono stati soprattutto i marchi Ram e Peugeot. Ram ha segnato il miglior primo trimestre della sua storia in Messico con 13.268 unità, in aumento del 56%, grazie in particolare ai modelli 1200 e 700.

Anche Peugeot ha raggiunto un record trimestrale con 5.095 veicoli e un incremento del 14%, sostenuto soprattutto dalla gamma di furgoni commerciali. Risultati positivi anche per Dodge, con l'Attitude a +33% nel trimestre e la Durango a +90%. Debutto incoraggiante inoltre per l'Alfa Romeo Junior, che a marzo ha venduto 36 unità. Stellantis conferma così la sua centralità nel mercato messicano, dove opera con otto stabilimenti e oltre 17.000 dipendenti.