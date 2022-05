Methodos Consulting, la consulenza specifica per l’Automotive. Faffa: «La nostra forza è la profonda conoscenza di reti distributive e case auto»

È in atto un enorme cambiamento nell’ambito automotive. Da un lato pesa la riorganizzazione contrattuale tra case madri e reti di vendita e dall’altro la forzata riduzione dei costi di distribuzione dei produttori, accanto agli importanti investimenti in nuove motorizzazioni annunciate per i prossimi anni, che concorrono ad una possibile riduzione della marginalità delle reti di vendita. Questo scenario desta preoccupazione e gli attori in gioco necessitano di supporto per individuare le migliori azioni da intraprendere per restare competitivi.

Ne parliamo con Dromo Faffa, fondatore e AD di Methodos Consulting, la prima società di consulenza in Italia ad operare esclusivamente nel settore automobilistico, proponendo un nuovo modello a supporto delle strategie aziendali di ogni singolo cliente nell’ambito Automotive Retail, OEM e NSC, Finance e, recentemente, anche nel settore Industrial.

«Analizzando i bilanci delle reti di vendita dove il fatturato annuo solitamente si spalma per il 60% sul nuovo ed il restante 40%suddiviso tra usato, ricambi e assistenza, gli impatti del nuovo modello distributivo potrebbero causare una riduzione della marginalità di circa il 3% - ipotizza Faffa. Come dobbiamo operare nei prossimi 5 anni? Il suggerimento è di recuperare un gap della marginalità, concentrandosi sull’ottimizzazione degli aspetti qualitativi per incrementarla su nuove aree di business che accrescano i volumi di affari su processi ad oggi non ancora utilizzati all’interno dell’azienda. “Dall’altro lato - puntualizza Faffa- è importante ridurre i costi della struttura per sviluppare modelli aziendali basati su un principio di riduzione dei costi fissi ed aumento di quelli variabili».

Tra i punti di forza che distinguono Methodos, infatti, il posto d’onore spetta sicuramente ad un modello di business fondato sulla profonda conoscenza oggettiva delle reti distributive e delle case automobilistiche cui prestare un servizio tailor made. Attualmente la Società, con sedi operative a Milano, Roma e Foligno, è al fianco di circa 70 aziende a livello nazionale con un team di professionisti evoluti che, secondo il modello anglosassone di ampia partecipazione di talenti altamente qualificati e specializzati, è mosso da un approccio volutamente consulenziale di eccellenza, dialogando con i principali marchi automobilistici in diverse aree di intervento. Oltre a questo si aggiungono un'ampia base dati, raccolta in 25 anni di analisi, composta sia dagli aspetti economico-finanziari relativi al controllo di gestione e revisione, la capacità di evidenziare dei benchmark mensili e trimestrali monitorati attraverso un tool proprietario che, infine, l’utilizzo di uno specifico software di gestione e controllo in grado di dialogare con qualsiasi modello di DMS. (Sistema di Gestione Documentale), nella massima discrezionalità.

La vera sfida oggi è garantire un servizio qualitativamente di alto profilo a lungo termine e Methodos Consulting si dichiara pronta e strutturata per accompagnare le aziende in un percorso virtuoso che le renda remunerative anche con sistemi provvigionali e profitti più bassi ,legati al settore del nuovo.