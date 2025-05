Metsola in visita a Maranello incontra Elkann e Vigna: «L'automotive pilastro dell'economia europea»

PER MARCA

"È stato un piacere incontrare John Elkann, Presidente di Stellantis e Presidente di Ferrari, e il suo Amministratore Delegato Benedetto Vigna, a Maranello. L'industria automobilistica europea è un pilastro fondamentale della nostra economia, impiega milioni di persone e ne sostiene altrettanti. È uno dei nostri principali motori di ricerca e innovazione. Le auto europee stabiliscono standard globali di qualità ed eccellenza. Sono le migliori al mondo». Lo scrive la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola su X. «L'Europa è orgogliosa di questa storia e dobbiamo impegnarci per creare le condizioni quadro adeguate per garantire che il settore possa assorbire i cambiamenti e crescere in Europa».