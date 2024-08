Mg, in programma costruzione fabbrica e centro ricerca in Messico. Sarà polo di crescita in America Latina

Mg Motor prevede di costruire uno stabilimento produttivo ed un centro di ricerca e sviluppo in Messico, ha riferito la società automobilistica. L'azienda si unisce così ad altri produttori di veicoli che intendono edificare stabilimenti in Messico, il principale partner commerciale degli Stati Uniti, come BYD e Tesla, sebbene quest'ultima abbia recentemente rinviato i suoi piani.

La mossa consentirà a Mg - un marchio britannico ora di proprietà della cinese Saic Motor Corp - «non solo di produrre veicoli, ma anche di generare informazioni di mercato specificamente per l'America Latina e i Caraibi», ha affermato in una nota il presidente di MG Motor Mexico, Zhang Wei. La società non ha specificato quanto intende investire né ha fornito una tempistica per la costruzione. L'azienda non ha fatto alcuna menzione degli Stati Uniti, mercato per ora chiuso agli investimenti dei costruttori cinesi, soprattutto per le note tensioni geopolitiche tra Pechino e Washington.