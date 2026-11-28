BOLOGNA - Da 824 vetture vendute nel 2021, anno del debutto nel nostro Paese, a un obiettivo di 60.000 immatricolazioni nel 2026. La parabola di MG in Italia racconta una crescita che, in appena cinque anni, ha trasformato il marchio britannico di proprietà del gruppo cinese SAIC Motor in uno dei protagonisti del mercato automobilistico nazionale. Un percorso che ha fatto leva su un’offerta accessibile, una gamma articolata e, soprattutto, sulla capacità di intercettare le esigenze di una clientela sempre più diversificata.

Il bilancio presentato da Andrea Bartolomeo, Country Manager MG e Vice President di SAIC Motor Italy, a margine delle Final 8 di Coppa Davis a Bologna di cui la Casa anglo-cinese è Official Automotive Partner, restituisce la fotografia di un marchio che ha ormai raggiunto una dimensione importante. L’Italia rappresenta il secondo mercato europeo di MG dopo la Gran Bretagna e, anno dopo anno, continua a registrare incrementi a doppia cifra. Il 2026, nonostante l’arrivo di nuovi concorrenti e un panorama sempre più affollato, non fa eccezione. L’obiettivo è infatti chiudere l’anno con una crescita del 10% rispetto al 2025, quando le vendite si erano attestate a 50.064 unità.

I numeri di ottobre confermano il momento positivo. MG ha registrato 5.363 immatricolazioni nel mese, conquistando una quota di mercato del 4% e segnando un incremento del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il cumulato da inizio anno ha superato le 47.000 vetture, mentre il traguardo fissato per il 2026 è di circa 60.000 unità. Un risultato che, se raggiunto, porterebbe il totale delle auto consegnate in Italia dal ritorno del marchio nel 2021 oltre quota 180.000.

Dietro questa progressione c’è una strategia precisa, che MG ha costruito evitando di legarsi a una sola tecnologia. La gamma conta oggi sei modelli e quattro differenti alimentazioni, tra elettrico, benzina, full hybrid e plug-in hybrid. Una pluralità che permette di presidiare segmenti differenti e rispondere a esigenze diverse, mantenendo un posizionamento competitivo sul fronte dei prezzi e dei contenuti. «Il nostro successo è stato non essere integralisti dell’elettrico, essere flessibili e comunque pronti per l’Europa del 2035» ha spiegato Bartolomeo.

Se l’elettrico rappresenta una parte importante del futuro di MG, il full hybrid è attualmente il principale motore commerciale del marchio in Italia. In questo ambito MG si è affermata come secondo costruttore per volumi, alle spalle di Toyota, contribuendo a rendere le motorizzazioni ibride uno dei pilastri della propria crescita. La tecnologia Hybrid+ è diventata una delle soluzioni più richieste, tanto da rappresentare circa il 74% delle vendite del brand, secondo quanto illustrato durante la presentazione.

Modelli come MG ZS, MG3 e HS Hybrid+ hanno saputo conquistare posizioni di rilievo nei rispettivi segmenti, confermando la validità di un'offerta che combina efficienza, dotazioni e prezzi accessibili. La HS, in particolare, ha rappresentato una delle vetture più importanti per il marchio anglo-cinese, regalando soddisfazioni in termini di volumi e contribuendo a rafforzarne l'immagine.

L'evoluzione della gamma non si limita però al prodotto. In un mercato dove la disponibilità delle vetture può diventare un fattore determinante, MG ha lavorato anche sulla struttura commerciale e organizzativa. Nel 2021 il team italiano era composto da appena sette persone, mentre oggi conta circa 70 collaboratori. Parallelamente, la rete si è ampliata fino a raggiungere 70 MG Store, 150 punti vendita e 130 centri di assistenza distribuiti sul territorio.

La presenza capillare sul territorio è uno dei sei fattori individuati da MG come fondamentali per il proprio sviluppo. Accanto alla rete, il marchio attribuisce importanza al team e ai partner commerciali, alla qualità del prodotto, alla flessibilità nel rispondere alle esigenze dei singoli mercati, alla disponibilità dei ricambi e alla fiducia costruita nel tempo.

Un ruolo significativo è svolto anche dal magazzino nazionale di Tortona, in provincia di Alessandria, operativo dal 2024. La struttura garantisce un fill rate dichiarato del 92% e consegne nell'arco di 24 ore, contribuendo a ridurre i tempi di attesa per la disponibilità dei componenti e a migliorare l'efficienza del servizio post-vendita. La solidità di SAIC Motor rappresenta inoltre un ulteriore elemento di supporto. Il gruppo, che a livello globale ha superato il milione di vetture consegnate nel corso del 2026, ha registrato un incremento delle vendite del 43,8%.

MG continua a valorizzare anche la propria storia britannica, senza rinnegare le origini industriali e societarie cinesi. Un equilibrio che il marchio considera parte integrante della propria identità. «Siamo un brand cinese e siamo contenti di esserlo e insieme abbiamo un marchio con una storia ancora più da enfatizzare» ha sottolineato Bartolomeo, evidenziando come la tradizione rappresenti un patrimonio da reinterpretare attraverso i prodotti di nuova generazione.

Il percorso di crescita non si esaurisce con il 2026. MG punta infatti a superare nel prossimo anno la quota di mercato del 4%, continuando ad ampliare la gamma e a rafforzare la presenza nelle diverse fasce del mercato. Il full hybrid resterà centrale, ma l'offerta sarà ulteriormente diversificata, con nuovi modelli elettrici, una maggiore presenza delle plug-in hybrid e un rinnovamento di vetture già consolidate.

L'obiettivo è mantenere un ritmo di crescita importante anche in un contesto caratterizzato da nuove regole, vincoli commerciali e un numero crescente di marchi concorrenti. MG ritiene di poter affrontare questa fase grazie alla flessibilità della propria gamma e alla capacità di adattare la disponibilità delle diverse motorizzazioni alla domanda italiana.

Il 2027 si preannuncia quindi come un anno di trasformazione, nel quale la crescita commerciale dovrà essere accompagnata da un'evoluzione del prodotto e dell'immagine. Una nuova fase per MG, che dopo aver consolidato il proprio ruolo sul mercato italiano si prepara a giocare una partita ancora più ambiziosa, puntando a trasformare il successo degli ultimi cinque anni in una presenza stabile e sempre più riconoscibile.