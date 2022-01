MG, obiettivo triplicare vendite anche nel 2022. Dopo 2021 positivo, marchio punta ad aumentare visibilità

MILANO - Dall’inizio delle sue attività in Europa, MG prosegue triplica le vendite nel 2021. Se nell’ottobre del 2019 MG Motor Europe ha dato il via alle sue attività nel vecchio continente, già nei primi due mesi nei Paesi Bassi, oltre a Regno Unito, Irlanda e Malta, il primo paese dell’Europa continentale in cui MG ha messo piede, sono stati registrati 2000 veicoli. In Norvegia, dove le vendite sono iniziate all’inizio del 2020, la MG ZS EV è salita rapidamente nella top 10 delle auto più vendute in assoluto, così come successo anche in Danimarca pochi mesi dopo. Dopo Islanda, Belgio, Lussemburgo, Austria e Francia nel 2020, MG ha iniziato le sue operazioni anche in Germania, Spagna, Italia, Portogallo e Svezia nel 2021. MG Motor Europe opera quindi ora in sedici paesi europei e in diciotto mesi, sono state create dodici organizzazioni nazionali di vendita e sono stati aperti 400 punti di vendita e assistenza.

A parte il Regno Unito, dove MG lo scorso anno ha venduto 30.600 veicoli, la Francia è stata il più grande mercato per MG nell’Europa continentale nel 2021 con una percentuale di vendite del 21,8%. Seguono Svezia (21,5%), Germania (14,5%) e Norvegia (13,8%). All’interno dell’offerta MG, ZS EV, primo modello con cui MG Motor Europe è rientrata sul mercato europeo nel 2019, è stato il primo SUV 100% elettrico della casa, pensato per soddisfare tutte le esigenze degli automobilisti europei, che l’anno già scelto in 15.000 casi. La MG ZS EV come modello di maggior successo è seguita dalla MG EHS Plug-in Hybrid, in vendita dall’inizio del 2021 e particolarmente apprezzata in Spagna, Italia e Danimarca. La MG Marvel R Electric è invece il terzo modello della gamma e l’ammiraglia MG lanciata nell’ottobre 2021.

«MG sta andando molto bene in Europa - ha commentato Matt Lei, CEO di MG Motor Europe - e oltre a triplicare le nostre vendite nell’Europa continentale, il numero di MG Store è cresciuto da 150 a 400 nell’ultimo anno. La visibilità di MG e la consapevolezza del nostro marchio continuano ad aumentare. Dall’ingresso nel mercato abbiamo dimostrato in maniera tangibile il valore che offriamo con i nostri prodotti. Ma le nostre ambizioni vanno ovviamente oltre. Nel 2022, ci aspettiamo di triplicare nuovamente le nostre vendite. Introdurremo nuovi modelli elettrici e avremo una presenza in Europa ancora maggiore».