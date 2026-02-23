MG, il primo milione di auto vendute in Europa con l’Italia secondo mercato dopo il Regno Unito

MG ha raggiunto 1 milione di auto vendute in Europa delle quali 317mila elettriche. Un traguardo incredibile considerato che il marchio è stato “riattivato” da SAIC nel 2011 per il Regno Unito e solo nel 2021 è sbarcato sull’Europa Continentale e in Italia ottenendo da subito un grande successo.

La misura è nelle 50mila unità immatricolate lo scorso anno nel nostro paese, delle quali il 57% è full-hybrid consentendo al brand sino-britannico di posizionarsi al secondo posto per questo sistema di propulsione, grazie in particolare alla MG ZS e alla MG3. La misura sta anche nel livello di presenza sul territorio con 70 concessionari, 150 punti vendita e 140 di assistenza riforniti da un magazzino ricambi attivo da un anno e mezzo a Tortona, in provincia di Alessandria.

L’Italia è stato il secondo paese europeo ad averne uno tutto suo, dopo il Regno Unito che dal 2011 ha assorbito 386mila MG, ed è anche il secondo mercato continentale di MG per volumi di vendita con una quota del 3,3% nell’intero 2025 e una crescita del 24,9%. Incredibilmente coincidente è il progresso fatto segnare nell’Europa allargata (UE con l’aggiunta di Norvegia, Islanda, Svizzera e Regno Unito) dove ha superato per la prima volta le 300mila unità salendo dall’1,9% al 2,3% di quota.

«Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario – ha commentato Andrea Bartolomeo, country manager e vice president di SAIC Motor Italy – e sono davvero orgoglioso della crescita che MG sta costruendo grazie all’ampia scelta di auto che possiamo offrire ai clienti. Abbiamo adottato un approccio lungimirante, ci siamo presentati al mercato con soluzioni concrete e questo ci ha premiato». Il 2026 vedrà altre novità e l’arrivo del marchio Maxus per i veicoli commerciali.