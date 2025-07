Michelin: -28% utile netto nel primo semestre 2025 a 840 mln, -3,4% ricavi a 13 mld

Michelin ha chiuso il primo semestre del 2025 con un utile netto in discesa del 27,9% a 840 milioni di euro, una cifra sotto le attese del mercato, a fronte di un fatturato di 13 miliardi di euro (-3,4%). Il calo, spiega il produttore francese di pneumatici in un comunicato, è dovuto a "contesto instabile che penalizza i mercati e le valute" e all'aumento del costo delle materie prime e dei dazi doganali. I volumi di pneumatici venduti sono diminuiti complessivamente del 6,1%, con un decremento del 7% per i veicoli pesani. Gli pneumatici per auto nuove sono in calo in tutte le regioni tranne che in Cina. Nel settore dei pneumatici di ricambio, il marchio Michelin resiste, ma i marchi meno costosi come Uniroyal o Corsa soffrono. Escludendo gli pneumatici, le vendite di polimeri, guarnizioni e nastri trasportatori rimangono stabili.

Le materie prime hanno generato 240 milioni di euro di costi aggiuntivi e i dazi doganali in Nord America 120 milioni. Il produttore ha anche contabilizzato un accantonamento di 140 milioni di euro legato al ritiro di Stellantis dalla loro joint venture nel settore dei veicoli a idrogeno, Symbio, che aveva aperto uno stabilimento vicino a Lione. Il gruppo ha mantenuto i suoi obiettivi finanziari per il 2025, ma solo “in assenza di un ulteriore deterioramento del contesto economico” nel secondo semestre. Continua inoltre a puntare a un miglioramento del margine operativo dei settori (a tassi di cambio costanti). Nel primo semestre 2025 però l'utile operativo si è attestato a 1,5 miliardi di euro, pari all'11,3% del fatturato a tassi di cambio costanti, riflettendo l'impatto temporaneo dei bassi volumi di produzione.