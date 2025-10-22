Michelin, fatturato in discesa nel 3° trimestre: -6,6% a 6,25 mld, risente calo domanda Usa. Riviste al ribasso stime intero 2025

Michelin ha chiuso il terzo trimestre 2025 con un fatturato in calo del 6,6% a 6,25 miliardi di euro, penalizzato «in larga parte dalla regione Nord America», si legge nella nota ufficiale, dove la domanda è scesa più del previsto. Nei primi nove mesi dell’anno le vendite complessive si sono attestate a 19,3 miliardi, in flessione del 4,4% rispetto al 2024, in un contesto che il Gruppo di Clermont-Ferrand definisce «più difficile del previsto nel terzo trimestre» a causa della contrazione del mercato e di una concorrenza sempre più agguerrita. I volumi sono arretrati del 5,5% su base annua, con un calo marcato nel segmento dei camion (-9%, oltre -30% nella prima dotazione). In Nord America la contrazione si è accentuata nel terzo trimestre, mentre nel resto del mondo si è registrata una crescita dei volumi.

La società ha rivisto al ribasso le stime per l’intero 2025: il risultato operativo di segmento, a tassi di cambio costanti, è ora atteso tra 2,6 e 3 miliardi di euro, contro i 3,4 miliardi previsti in precedenza, mentre la generazione di cassa libera prima delle acquisizioni è stimata tra 1,5 e 1,8 miliardi (da oltre 1,7 miliardi attesi).

Il calo dei ricavi riguarda tutti i principali comparti: l’automotive e le due ruote scendono del 2,5% a 10,5 miliardi, il trasporto stradale dell’8,1% a 4,5 miliardi, mentre le attività specialistiche calano del 5% a 4,26 miliardi. Nel dettaglio, il mercato europeo dell’auto ha perso il 6% nella prima dotazione, con un lieve miglioramento nel terzo trimestre, mentre in Nord America la domanda è calata del 3%. In Cina, invece, il mercato è cresciuto del 9% sui nove mesi, sostenuto dal recupero della domanda interna e dalle esportazioni di veicoli. Per le ruota da camion la flessione è stata più marcata in America (-20%), con un’Europa stabile e un Sud America in calo (-8%).