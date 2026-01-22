Michelin Italiana conferma ruolo fondamentle sito industriale di Cuneo. Stabilimento è il più grande del gruppo in Europa occidentale

Per Michelin, leader globale nell'industria dei pneumatici con ricavi per 27,2 miliardi di euro, l'Italia rappresenta un elemento forte del network produttivo mondiale costituito da 86 stabilimenti. L'attività nel nostro Paese conta su una capacità installata potenziale nei siti di Cuneo e Alessandria di 14 milioni di pneumatici all'anno. Principale datore di lavoro nazionale nel comparto, Michelin Italiana ha oltre 3.800 dipendenti distribuiti tra Torino dove sono presenti anche la sede legale e il magazzino logistico; Alessandria; Cuneo e la sede commerciale di Milano. Il fatturato di Michelin Italiana nel 2024 (ultimo dato comunicato) è stato di 1,9 miliardi. Una leadership questa che si riflette anche nei dati di mercato più recenti.

Nel 2024 Michelin ha confermato la prima posizione nazionale per tonnellaggio prodotto (dati Assogomma) cioè il 63% della produzione totale nel nostro Paese. Grazie agli investimenti messi in campo, Michelin ha creato un indotto pari a 328 milioni di euro e ha coinvolto 2.800 fornitori, a conferma ruolo di motore dello sviluppo industriale e sociale dell'intera area. Lo ha sottolineato Agostino Mazzocchi, ad Michelin Italiana, nel festeggiare oggi in un evento nello stabilimento di Cuneo i 120 anni della presenza industriale dell'azienda nel nostro Paese. «Gli investimenti di 432 milioni di euro effettuati negli ultimi cinque anni rappresentano non solo la volontà di rafforzare la nostra leadership, ma anche il motore che ci consente di guardare al futuro con fiducia». Mazzocchi ha anche ricordato che contestualmente all'evento per i 120 anni a Cuneo viene inaugurata una nuova linea produttiva robotizzata - unica in Europa - per pneumatici auto di grandi dimensioni, fino a 24 pollici.