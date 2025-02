Michelin, nel 2024 ricavi scesi del 4,1% a 27,2 mld. Utile a 1,9 mld (-4,7%). Distribuirà dividendo di 1,38 euro

Michelin ha chiuso il 2024 con un utile netto in calo del 4,7% a 1,9 miliardi di euro. Le vendite invece sono diminuite del 4,1% rispetto al 2023, a 27,2 miliardi di euro, soprattutto a causa del calo del mercato dei pneumatici per auto nuove in tutti i settori. Lo ha reso noto in un comunicato il gruppo, sottolineando di aver dovuto "prendere delle decisioni difficili" per la ristrutturazione della società. Tra queste la chiusura di alcuni stabilimenti in in Francia (Vannes, Cholet con 1.254 dipendenti), Stati Uniti e Germania, riorganizzazioni in Cina e Polonia e la vendita di due dei cinque stabilimenti in Sri Lanka.

Il presidente Florent Menegaux, in una conferenza di commento ai risultati, ha confermato di voler accelerare gli investimenti di Michelin negli Usa per contrastare i dazi di Donald Trump, anche se non si tratta di "disinvestire in Europa". Nonostante l'anno complicato, ha spiegato ancora il presidente, Michelin intende continuare il suo programma di riacquisto di azioni e pagherà agli azionisti un dividendo di 1,38 euro per azione posseduta. Per il 2025, il Gruppo prevede una leggera crescita del mercato dei pneumatici, ma prevede un primo semestre “in calo”.