Michelin EV Charge, piattaforma per ridurre i costi di ricarica. Unica carta e app per oltre 1,2 ml colonnine

Michelin amplia i servizi per le flotte aziendali elettriche con Michelin EV Charge, una soluzione che integra accesso alla rete di ricarica e strumenti per il controllo dei costi energetici. Il servizio permette a conducenti e gestori di utilizzare un'unica carta e un'app dedicata per accedere a oltre 1,2 milioni di punti di ricarica in Europa. La piattaforma è pensata per semplificare le operazioni durante gli spostamenti, consentendo di individuare le stazioni disponibili e pianificare i percorsi. Per le aziende, l'offerta prevede una tariffazione trasparente, senza maggiorazioni sui prezzi applicati dalle reti di ricarica, e tariffe negoziate su alcune reti.

L'elemento centrale del servizio è l'integrazione con MyConnectedFleet, la piattaforma di Michelin Connected Fleet. Il sistema associa i dati delle ricariche alle informazioni telematiche dei veicoli, offrendo ai gestori una visione integrata degli spostamenti, dei consumi energetici, dello stato di carica e delle modalità di rifornimento elettrico. L'analisi congiunta di questi dati permette di individuare gli utilizzi più costosi e di formulare indicazioni per ottimizzare le modalità di ricarica e contenere le spese. L'obiettivo è affiancare alla gestione dei veicoli anche il monitoraggio dei costi energetici, una delle voci operative legate alla diffusione della mobilità elettrica. Secondo il Barometro 2026 dell'Arval Mobility Observatory citato da Michelin, il 57% delle flotte utilizza già veicoli elettrici, mentre un ulteriore 19% prevede di adottarli nei prossimi tre anni.

La varietà delle reti, delle tariffe e delle modalità di accesso alla ricarica rappresenta quindi una delle sfide per le aziende che gestiscono veicoli a batteria. Michelin EV Charge completa l'offerta del marchio Connected Fleet per l'elettrificazione, che comprende l'individuazione dei veicoli sostituibili con modelli elettrici sulla base degli utilizzi effettivi e il monitoraggio dell'autonomia e dello stato di carica. Con il nuovo servizio, il gruppo aggiunge strumenti dedicati alla ricarica durante gli spostamenti e all'analisi dei relativi costi.