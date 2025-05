Microlino sbarca a Roma con C.A.R. Room. La 2 posti compatta sostenibile e silenziosa, agile nel traffico urbano

Compatta, sostenibile e silenziosa, agile nel traffico urbano, facile da parcheggiare. Caratteristiche fondamentali per i clienti alla ricerca di un'auto in grado di adattarsi alle città, soprattutto quelle grandi come Roma. E proprio la Capitale è stata scelta da Micro per espandere la rete di vendita e post vendita di Microlino. L'accordo siglato con 'C.A.R. Room' consentirà infatti di avviare presso lo store dello storico dealer la commercializzazione della piccola microcar urbana e l'erogazione di servizi di assistenza dedicati. · Per celebrare questa nuova collaborazione in territorio romano, Microlino si conferma partner della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) e della Fip (Federazione Italiana Polo) in occasione del 92° Concorso Ippico Internazionale (CSIO) di Roma. Per tutta la durata della manifestazione, nelle località del CSIO e presso le strade romane, sarà possibile ammirare diverse vetture Microlino per la sponsorizzazione dell'evento organizzato da Fise. «Con entusiasmo annunciamo la nuova collaborazione con C.A.R. Room, un partner che ha saputo condividere da subito la nostra visione di mobilità urbana e sostenibile - ha precisato Michelangelo Liguori, General Manager di Micro Mobility Systems, - .

Roma rappresenta una tappa strategica, sempre più attenta a soluzioni di trasporto innovative e rispettose dell'ambiente. Stiamo costruendo una rete di partner selezionati che sanno anche trasmettere l'identità di Microlino con passione e competenza». La strategia di espansione avviata è ambiziosa e punta sulla versatilità di un prodotto capace di rappresentare un unicum nella micromobilità urbana, abbinando alle prestazioni di una vettura tradizionale l'alimentazione elettrica per un guida sicura e un design immediatamente riconoscibile al primo sguardo che strizza l'occhio al mondo dell'arte.

Uno stile distintivo e altamente personalizzabile, con versioni tailor made, 'cucite addosso' ai clienti. Senza dimenticare l'unicità e l'artigianalità - in pieno stile 'made in Italy' - di questa due posti : «L'alleanza con Micro - ha aggiunto Christian Cellini, general manager di C.A.R. Room - segna un passo strategico fondamentale anche per la nostra città, che ha bisogno di soluzioni concrete per ridurre l'impatto del traffico e promuovere una mobilità urbana più agile e sostenibile. Con Microlino vogliamo contribuire attivamente a questo cambiamento».