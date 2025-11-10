Milano-Cortina, Elkann: «Partnership Stellantis atto concreto di sostegno a Giochi. 3mila veicoli a disposizione dei 4 marchi italiani»

«La partnership che oggi presentiamo ufficialmente tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e i brand italiani del nostro Gruppo - Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati -- rappresenta molto piu di una sponsorizzazione. E un atto concreto di sostegno alle Olimpiadi che si svolgeranno tra poco nel nostro Paese: un tributo allo sport e un segnale molto forte e chiaro del nostro impegno verso l'Italia». Cosi John Elkann, presidente Stellantis, intervenendo al Coni a Roma alla presentazione ufficiale della partnership tra il Comitato Olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e i brand italiani di Stellantis: Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati. «Questo impegno riflette i nostri valori e la nostra volonta di contribuire concretamente al successo dei Giochi. E continua a una bella tradizione, a cui sono personalmente affezionato: i miei ricordi vanno a Torino 2006, quando eravamo gia partner dei Giochi. In quell'occasione, l'Italia fece un'ottima impressione di fronte al mondo intero. Accolse atleti provenienti da tanti Paesi, in uno spirto di fratellanza e di amicizia. E regalo agli italiani emozioni indimenticabili, grazie alle 11 medaglie conquistate», aggiunge.

«In qualita di Automotive Premium Partner dei 25degGiochi Olimpici e Paralimpici Invernali, vogliamo celebrare l'Italia attraverso i suoi marchi piu iconici, che da sempre incarnano stile, innovazione e passione. Con i nostri 4 marchi metteremo a disposizione quasi 3.000 veicoli -- oltre la meta elettrificati -- a supporto di atleti, volontari, staff e federazioni. Sara un'occasione per mostrare il meglio della creativita e del design italiani. Ma non solo. Per noi di Stellantis i Giochi Invernali rappresentano un ulteriore attestato del nostro impegno continuo e costante in Italia e per l'Italia con passione, responsabilita e professionalita». Cosi John Elkann, presidente Stellantis, intervenendo al Coni a Roma alla presentazione ufficiale della partnership tra il Comitato Olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e i brand italiani di Stellantis: Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati.