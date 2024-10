Mimit, in 3 mesi oltre 7mila richieste bonus colonnine elettriche. Oltre 8,5 milioni di euro di incentivi prenotati

“In tre mesi abbiamo già superato le richieste di incentivi degli anni precedenti con circa 7300 richieste pari a oltre 8,5 milioni di euro di incentivi prenotati”. Lo ha detto Alessandro Moroni, dirigente della divisione Mobilità sostenibile, automazione e logistica del ministero delle Imprese e del Made in Italy, parlando al convegno organizzato da Motus-E sull’auto elettrica, con riferimento al bonus colonnine domestiche per incentivare privati e condomini nell’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La presentazione delle domande per accedere al bonus è partita nei primi giorni di luglio e scade il 31 dicembre.

“Se da un punto di vista della penetrazione del veicolo elettrico in Italia siamo un po’ indietro, dal punto di vista dell’industria della ricarica siamo una eccellenza ed è nostro dovere promuoverlo e supportarlo in ogni modo – ha aggiunto - Abbiamo bisogno di agire sia sul lato della domanda e i risultati quest’anno sono incoraggianti e promettenti, ma sappiamo c’è una aggressione estera low-cost di quella che è una eccellenza . Per questo dobbiamo capire come incentivare le adozioni per spingere a scegliere quelle a più alto valore aggiunto e a più alto contenuto tecnologico”.

Moroni ha poi indicato che a breve il ministero promuoverà ulteriori iniziative a supporto delle medie imprese della filiera della ricarica elettrica che stanno pagando il confronto con una competizione più ampia sul mercato globale. Dobbiamo creare strumenti per aziende come contratti di sviluppo con soglie più agevoli e rifinanziando la nuova Sabatini per le pmi”.