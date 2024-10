Il Mimit precisa: “Nessuna richiesta da Cina su Telecomunicazioni e IA in cambio della produzione Dongfeng in Italia”

In merito all'articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera dal titolo "Dongfeng, pesanti richieste cinesi in cambio dell'investimento in Italia", il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa, in una nota, che "non è in atto alcun confronto né vi è alcuna richiesta in merito alle infrastrutture di telecomunicazioni in Italia e sull'intelligenza artificiale". Riguardo all'Ia nel settore dell'auto "è vero esattamente il contrario di quanto riportato nell'articolo: come più volte già ribadito, in ogni MoU siglato dal Mimit con il governo o con le aziende cinesi è previsto che la parte "intelligente" di eventuali veicoli prodotti in Italia debba essere realizzata nel nostro Paese sotto le regole della sicurezza nazionale ed europea". Si precisa inoltre che "non è prevista alcuna missione ministeriale in Cina, come infondatamente riportato nell'articolo".