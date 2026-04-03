Mimit: prezzo medio gasolio sopra i 2 euro, benzina self a 1,763

Il ministero delle Imprese e del Madein Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi 3 aprile, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,763 euro al litro per la benzina e 2,096 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,822 euro al litro per la benzina e 2,137 euro al litro per il gasolio.