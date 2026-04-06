Mimit, proseguono i controlli su carburanti, controllati 1.900 impianti e denunciati 104 soggetti

Prosegue l'azione di controllo a tutela della trasparenza del mercato disposta dal Mimit e dal Mef, in collaborazione con la Guardia di Finanza, sul taglio delle accise introdotto dal decreto-legge 33/2026 «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali». Lo fa sapere il Mimit spiegando che sono stati controllati 1.900 impianti e ci sono state denunce per 104 soggetti. Le verifiche, avviate su tutta la filiera sin dall'inizio del conflitto in Iran, si legge, «hanno interessato ad oggi oltre 1.900 impianti di distribuzione e oltre 250 tra depositi fiscali, commerciali e operatori della filiera: 104 i soggetti già denunciati all'autorità giudiziaria, oltre 4,4 milioni di kg di prodotti accertati in frode e oltre 386 mila kg di carburante sequestrato dai militari delle Fiamme Gialle».