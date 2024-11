Mini Cooper Cabrio, prodotto a Oxford il primo esemplare. Allarga la famiglia con la 3 e la 5 porte

PER MARCA

Lo stabilimento Mini di Oxford celebra l'inizio della produzione della Mini Cooper Cabrio, per la prima volta dal 2015. Il modello si aggiunge alla Mini Cooper 3 porte e alla Mini Cooper 5 porte, facendo dello stabilimento Mini di Oxford la casa della famiglia Mini Cooper. «Siamo entusiasti dell'inizio della produzione della Mini Cabrio, che ora viene nuovamente prodotta nello stabilimento di Oxford, la casa di Mini. Unica nella sua categoria, la Mini Cabrio offre un divertimento di guida ineguagliabile, tipico del marchio, combinato a una libertà senza confini e a forti emozioni: il design iconico, insieme alla tecnologia moderna e alla connettività, fanno di questo veicolo un'esperienza di guida a cielo aperto senza pari per i nostri clienti», ha dichiarato Stefan Richmann, Head of Mini. Tre siti produttivi nel Regno Unito del Bmw Group contribuiscono alla realizzazione della Mini Cooper Cabrio: Swindon, Hams Hall, nel North Warwickshire e Oxford, appunto, dove avviene la produzione della carrozzeria, la verniciatura e l'assemblaggio finale.

Dopo il rilancio del marchio Mini nel 2001, la prima Mini Cabrio è stata presentata nel 2004 e da allora è rimasta un'icona del brand. Con 160.000 veicoli costruiti presso lo stabilimento Mini di Oxford dal 2004 al 2008, la prima generazione della Mini Cabrio era nota per il suo stile retrò e per gli iconici archi antirollio cromati dietro i sedili posteriori. La seconda generazione, presentata nel 2009, con 165.000 modelli costruiti presso lo stabilimento Mini di Oxford fino al 2015, mantenne l'iconico bagagliaio a ribaltina ma acquisì lo stile evoluto della Cooper di quell'epoca. La produzione del modello fu brevemente trasferita presso la VDL Nedcar per la terza generazione, facendo spazio alla Mini Clubman presso lo stabilimento Mini di Oxford.

Oltre 150.000 modelli Cabrio sono stati prodotti a Nedcar fino all'interruzione della produzione nel 2023, prima che la produzione tornasse allo stabilimento Mini di Oxford. Lo stabilimento Mini di Oxford ha celebrato il suo 110° anniversario nel 2023, lo stesso anno in cui ha prodotto oltre il 20% di tutte le auto fabbricate nel Regno Unito. Essendo uno degli stabilimenti automobilistici più antichi al mondo, quello Mini di Oxford è in produzione continua dal 1913.