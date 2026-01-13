Mini, volano le vendite globali: +17,7% nel 2025. Bene i modelli 100% elettrici, +87,9%, con 105.535 unità consegnate

Numeri estremamente positivi per Mini. Il 2025 si è chiuso 288.290 vetture consegnate, pari ad un incremento percentuale del 17,7% in confronto all'anno precedente. Le vendite totali del marchio hanno beneficiato del contributo della Countryman, che ha una quota del 32,4% sul volume complessivo, visto che nel 2025 sono state vendute 93.305 unità di questo modello, cresciuto del 15,2% a livello globale e con un aumento percentuale della variante elettrica arrivato all'81,8%. La famiglia delle Mini Cooper, che annovera la Mini Cooper 3 porte, quella a 5 porte e la variante Cabrio, ha totalizzato 162.789 unità vendute, facendo registrare un incremento delle vendite del 10,3% rispetto all'anno precedente.

Mentre il sub-brand sportivo John Cooper Works ha raggiunto un nuovo record commerciale nel 2025 con 25.630 unità vendute, per una crescita percentuale dei volumi di vendita pari al 59,5%. Significativo, rispetto al 2024, l'incremento percentuale dei modelli 100% elettrici del brand, che hanno fatto segnare un +87,9%, con 105.535 unità consegnate. Nello specifico, oltre una Mini su tre venduta nel mondo è elettrica, mentre le quote delle Mini a batteria superano il 50% nei Paesi Bassi, in Turchia, in Svezia ed in Cina. «Mini continua ad aumentare in modo costante la quota di veicoli completamente elettrici - ha dichiarato Jean-Philippe Parain, head of the Mini brand - dimostrando la propria forza innovativa e la propria visione orientata al futuro».