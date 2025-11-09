Minicar, il mercato italiano cresce del 24% all'anno, +59% le elettriche. Piacciono a teenager, famiglie e manager

Il mercato italiano delle minicar è cresciuto a un tasso annuale medio del 24% negli ultimi due anni. Il segmento del “light quadricycles”, a cui appartiene Mole Urbana, rappresenta quasi l'80% del mercato e costituisce il principale motore di questa espansione. La spinta primaria arriva dai modelli elettrici, che registrano una crescita negli ultimi due anni del +59%. Lo dice uno studio di Porsche Consulting, reso noto in occasione dell'inaugurazione della fabbrica di Mole Urbana. La domanda è guidata soprattutto dai clienti privati (oltre 85% del mercato), mentre il B2B rimane stabile. L'acquirente di questa categoria di prodotto sono teenager, famiglie che vogliono viaggiare in più di due persone, manager e clienti business alla ricerca di mobilità urbana efficiente e sostenibile.

Il cliente target di questo settore cerca un prodotto che presenti standard di mercato adeguati e allo stesso tempo confort, sicurezza e personalizzazione nel design abbinati a un servizio post-vendita digitale rapido e soluzioni di ricondizionamento e sostituzione dei veicoli efficienti. «La mobilità è in profonda trasformazione: non è più la performance a guidare le scelte d'acquisto ma l'esperienza che si genera durante il loro utilizzo» ha detto dal palco Daniele Napoleoni, associate partner Porsche Consulting. " I sistemi di sicurezza (Adas), la connettività, il design del veicolo e il comfort degli interni sono i principali fattori di competitività tra i diversi brand. Mole Urbana, nel segmento delle microcar, abbraccia i nuovi paradigmi della mobilità con una filiera di produzione italiana» ha concluso il manager della società di consulenza affiliata al noto brand automobilistico.