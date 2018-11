Ministro Costa: «Sì ad incentivi per l'auto elettrica e per sostituire le vetture Euro 3»

ROMA - In un’intervista al mensile l’Automobile in edicola, il ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione di auto Euro 3 e classi inferiori: «Per fare questo abbiamo attivato un dialogo con il Ministero dei Trasporti e con il mio collega Danilo Toninelli, nel totale rispetto delle competenze di ciascun dicastero, sul tema dell’incentivazione e sostituzione delle vetture diesel e benzina dall’Euro3. Ritengo che ci sia un buon accordo per trovare una soluzione condivisa da entrambi».



Il ministro Sergio Costa parlando a l’Automobile, rivista edita dall’Automobile Club d’Italia (ACI), si è anche impegnato a favore della mobilità elettrica: «Le auto elettriche rappresentano uno dei migliori sostituti alle auto maggiormente inquinanti. Il mio Ministero è promotore di accordi con gli altri Ministeri coinvolti per la ricerca di una soluzione ottimale. Inoltre l’auto elettrica fa parte del sistema nuovo di concepire la tutela ambientale e della salute e questo è un tema su cui prometto il mio massimo impegno affinché il Governo si faccia promotore della sua diffusione».