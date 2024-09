Ministro economia tedesco Habeck con l'Italia: «anticipare revisione target Co2 auto»

Il vicecancelliere e ministro dell'economia tedesco Robert Habeck, dopo un incontro con le case automobilistiche e i rappresentanti dei sindacati, ha dichiarato che sosterrà l'anticipazione della revisione degli standard di CO2 prevista per il 2026. «Il desiderio della tavola rotonda era quello di sostenere che ciò avvenisse già nel 2025. Sono felice di appoggiare questa richiesta», ha dichiarato Habeck (esponente dei Verdi) in conferenza stampa, secondo quanto riportato da diversi media tra i quali Euractiv. Domani, a Bruxelles, il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso presenterà una proposta del governo che va nella stessa direzione.