Missione di Urso in Cina: tecnologia green e auto elettriche al centro del viaggio

Chiuso l'accordo sulla via della Seta, il governo italiano torna in Cina. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del Consiglio dei ministri di domani, partira per Pechino per una missione ufficiale di due giorni. L'obiettivo del viaggio, spiega il Mimit, e quello di favorire un «bilanciamento dei rapporti» tra i due Paesi, ponendo le basi per un nuovo corso sulle «sinergie industriali». Giovedi 4 luglio scatteranno i dazi provvisori dell'Unione europea sui veicoli elettrici Made in China, compresi tra il 17,4% e il 38,1%, oltre alla tariffa standard del 10% per le importazioni di auto. Una misura presa per limitare la concorrenza sleale nel comparto. La Commissione europea ha annunciato i risultati preliminari di un'indagine ancora in corso sulle sovvenzioni concesse dalla autorita di Pechino ai produttori cinesi di veicoli elettrici. Secondo il dossier, i principali marchi cinesi ricevono sussidi definiti come «ingiusti e dannosi per la concorrenza dei produttori europei».

La visita di Urso si concentrera su una serie di dossier riguardanti le partnership industriali negli ambiti della tecnologia green e, appunto, della mobilita elettrica, degli accordi riguardanti la proprieta intellettuale e sulla cooperazione tra le Pmi. Nella due giorni, il titolare di Palazzo Piacentini incontrera il ministro dell'Industria e delle Tecnologie per l'Informazione della Repubblica Popolare Cinese, Jin Zhuanglong e terra diverse riunioni con player industriali. Tra queste, gli incontri annunciati sono con il presidente di CCIG (China City Industrial Group), Gu Yifeng; il presidente della societa automobilistica Chery, Yin Tongyue; il presidente di Ming Yang, Zhang Chuanwei; il presidente di Weichai, Tan Xuguang e i vertici della societa JAC. Urso conosce bene la Cina, dove e stato piu volte dal 2001.

Nel corso di questo mandato ha avuto un bilaterale con il segretario del Partito Comunista Cinese in seno alla municipalita di Pechino e numero quattro del Politburo, Yin Li, e ha incontrato piu volte l'ambasciatore cinese in Italia Jia Guide, con il quale ha condiviso il programma della missione. Negli ultimi mesi il ministro ha inoltre ricevuto a Roma decine di imprese cinesi, tra le quali Chery, Dongfeng Motor, CCIG. Nei suoi precedenti incarichi di governo Urso e stato piu volte in missione in Cina con le imprese italiane e ha incontrato i rappresentanti del governo di Pechino nelle loro frequenti missioni in Italia e in tanti vertici internazionali, sin dalla ministeriale di Doha nel Qatar del 2001, quando la Cina fu accolta nel WTO.