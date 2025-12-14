Mit, 590 milioni per rinnovo veicoli dell'autotrasporto. Pubblicato in Gazzetta decreto per il riparto del “Fondo mobilità sostenibile”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che avvia il riparto parziale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile. Lo rende noto il Mit. Il provvedimento destina 590 milioni di euro, nel periodo 2027-2031, al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (Ren) e all'albo nazionale degli autotrasportatori. «Si tratta di una misura senza precedenti per entità delle risorse, frutto dell'impegno assunto dal Ministro Salvini con le imprese del settore. L'obiettivo è sostenere la transizione verso mezzi più moderni ed efficienti — elettrici, ibridi o endotermici di ultima generazione — garantendo un approccio concreto e non ideologico, a beneficio dell'intera filiera. Nei prossimi mesi saranno definite le modalità operative per consentire alle imprese di presentare i programmi di rinnovo della flotta e accedere agli incentivi».