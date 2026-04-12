Mit chiarisce su targhe monopattini, tutti i richiedenti potranno essere in regola entro il 16 maggio

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti rassicura: il sistema è già stato predisposto per garantire a tutti i cittadini che abbiano fatto richiesta del nuovo contrassegno per i monopattini di "essere in regola entro il 16 maggio", data di entrata in vigore dell'obbligo. Eventuali disallineamenti nelle prenotazioni, "usati in maniera pretestuosa", sono legati esclusivamente alla fase iniziale di avvio dei nuovi processi e non riflettono la reale capacità operativa degli uffici, sottolinea il ministero. Sono infatti già stati prodotti e consegnati alle 103 motorizzazioni, nei tempi previsti, oltre 200.000 contrassegni. Il Mit è già al lavoro per comunicare nei prossimi giorni nuove modalità di prenotazione - così da assicurare tempi coerenti con le esigenze dell'utenza - e rivendica l'impianto costruito finora: i contrassegni hanno costi contenuti e ridotti tempi di lavorazione delle pratiche.

Ricordiamo che con le recenti modifiche del Codice della Strada, il 16 maggio scatterà l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, così come per la targa. Ma chi può intestarsi la polizza e cosa (e chi) copre? Per fare chiarezza, sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state pubblicate le risposte ad alcune delle domande più frequenti che riguardano le assicurazioni Rc Auto per i monopattini elettrici. Intanto bisogna sapere che la piattaforma monopattini del Mit è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative Rc Auto dell'Ania: il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell'ordine verifiche incrociate in tempo reale.

Questo significa che la polizza Rc Auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere registrata nella piattaforma Ania e non semplicemente esistere su carta. Attenzione: per il monopattino non bastano una generica polizza Rc capofamiglia o una polizza di Rc per la vita privata. Molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione Rc Auto. Inoltre, la polizza per il monopattino deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino stesso per avere validità legale, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia.