Mit, con il Pnrr oltre 3.000 nuovi bus elettrici e a idrogeno in 55 città. Circa 2 mld destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale

Con il Pnrr oltre 3.000 nuovi bus elettrici e a idrogeno sono già in servizio in 55 città di tutte le Regioni, da Nord a Sud, grazie a circa 2 miliardi di euro destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale. Lo rende noto il Mit in un comunicato, spiegando che si tratta di «uno dei primi risultati concreti degli oltre 41 miliardi di euro di investimenti gestiti dal dicastero di Porta Pia nell'ambito del Piano».

Il Mit «ha centrato tutti i 60 obiettivi Pnrr di propria competenza e, conclusa nel corso della settimana la rendicontazione dei traguardi previsti, avvia ora la diffusione dei dati sugli investimenti realizzati sui territori. Risorse che diventano nuovi mezzi, infrastrutture e servizi per cittadini, studenti e pendolari», sottolinea la nota. Soddisfazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, «che ha lavorato per trasformare le risorse Pnrr in mezzi e servizi concreti utilizzati ogni giorno dai cittadini. L'indicazione è quella di sfruttare lo slancio, accelerare sugli investimenti e continuare con la stessa cultura del fare».