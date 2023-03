MIT, contatti tra Salvini e colleghi europei contro stop motori termici entro 2035

Procedono i contatti tra il ministro Salvini con gli altri governi europei per scongiurare lo stop alla produzione di motori benzina e diesel dal 2035. Cosi una nota del Mit. Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, in piena sintonia con la Presidente Giorgia Meloni e con il resto del governo, si sta confrontando con i colleghi di Germania, Repubblica Ceca e degli altri Paesi che hanno espresso dubbi e contrarieta rispetto alla proposta della Commissione. Non si esclude una missione lampo all’estero per discuterne di persona. Gli obiettivi sono: accompagnare la transizione con buonsenso, tutelando posti di lavoro ed il futuro della filiera italiana ed europea dell’automotive.