MIT, tecnici al lavoro per evitare il caro multe. Lo scrive su twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Salvini

I tecnici del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono al lavoro questa domenica, su indicazione del ministro Matteo Salvini, per evitare una stangata ai danni dei cittadini con l’aumento biennale delle multe per violazione del codice della strada previsto dal 1 gennaio. Lo fanno sapere fonti del dicastero di Porta Pia. «Sono già al lavoro per capire se sia possibile bloccare gli aumenti delle multe stradali dovuti ad un automatismo del Codice della strada. In un momento di difficoltà come questo tartassare ulteriormente i cittadini italiani è ingiusto e dannoso». Lo scrive il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si Twitter.