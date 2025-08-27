Mitsubishi rivede al ribasso stime utili (-30%) e fatturato (-3,1%)
Le incognite sui dazi decisi dall'amministrazione Trump impattano sui conti di Mitsubishi, costretta a ridurre le stime sui profitti e il fatturato. Per l'anno fiscale 2025 che terminerà il prossimo marzo, la casa auto nipponica ha comunicato di attendersi un utile netto a 10 miliardi di yen (58,3 milioni di euro), tenendo conto dell'introduzione dei nuovi dazi del 15% sulle importazioni di veicoli, nell'ambito dell'accordo tra Stati Uniti e Giappone. «Abbiamo adottato misure per contrastare l'impatto dei dazi Usa, tra cui l'aumento dei prezzi di listino delle auto vendute negli Stati Uniti, ma la situazione è più grave del previsto», ha dichiarato il presidente Takao Kato in una conferenza stampa online.
Le nuove previsioni rappresentano un calo del 75% rispetto all'anno precedente e un drastico ridimensionamento dalle più recenti stime di 40 miliardi di yen; sebbene i tempi di attuazione rimangano incerti, spiega Mitsubishi, le tariffe saranno comunque superiori al livello del 2,5% precedente, anche dopo la riduzione dall'aliquota del 27,5% inizialmente fissata da Trump in aprile. La casa auto si trova ad affrontare una concorrenza sempre più agguerrita nel Sud-Est asiatico, dove molte delle aziende concorrenti hanno spostato l'attenzione per compensare il calo delle vendite nel Nord America.
Nello specifico, il fatturato è atteso in calo del 3,1% a 2.860 miliardi di yen, mentre l'utile operativo dovrebbe scendere del 30% a 70 miliardi di yen, dalla precedente stima di 100 miliardi di yen. «Gli aumenti dei prezzi rischiano di causare un calo degli ordini e richiedono incentivi più elevati per rimanere competitivi», ha affermato Kato, aggiungendo che la casa automobilistica si sta preparando ad affrontare ulteriori «rischi al ribasso», a fronte della progressiva flessione della domanda globale, sempre a causa delle misure tariffarie adottate da Trump.