Mitusbishi-Honda-Nissan, possibile partnership per aumentare competitività nei veicoli elettrici

Mitsubishi Motors si sta preparando a una partnership strategica tra le connazionali Honda e Nissan, in un contesto di difficolta per i colossi automobilistici giapponesi nell'affermarsi contro la concorrenza, in particolare nei veicoli elettrici. Lo riporta il quotidiano Nikkei, Mitsubishi Motors, si legge, «entrera a far parte dell'alleanza Honda-Nissan e le tre aziende lavoreranno insieme per migliorare la loro competitività al fine di sopravvivere in un mercato altamente concorrenziale». Interpellata dall'AFP, Mitsubishi Motors ha dichiarato che si sarebbe astenuta dal commentare. Honda e Nissan, rispettivamente la seconda e la terza casa automobilistica giapponese dopo Toyota, hanno dichiarato a marzo di stare valutando una «partnership strategica» nel settore elettrico e del software, unendo le forze di fronte alle sfide che devono affrontare nonostante la loro storica rivalita.

Makoto Uchida, CEO di Nissan, ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta: «Il nostro settore e a un punto di svolta significativo» con l'arrivo di «nuovi attori» oltre alle case automobilistiche storiche. Le case automobilistiche giapponesi stanno cercando di rafforzare rapidamente la loro posizione nel mercato dei veicoli elettrici, che negli ultimi anni e decollato in tutto il mondo, soprattutto in Cina e in Europa, prendendo d'assalto l'intera industria automobilistica giapponese. Secondo il Nikkei, Honda, Nissan e Mitsubishi vogliono raggiungere un accordo per standardizzare il software di bordo che controlla i veicoli. Questo software verrebbe sviluppato dai primi due e potrebbe essere utilizzato nelle auto del terzo. Per il quotidiano, i produttori potrebbero anche integrare le rispettive gamme di veicoli, citando un possibile accordo tra Honda, che non produce ibridi plug-in, e Mitsubishi, o una collaborazione sui mini-veicoli.