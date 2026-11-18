Una nuova opzione si affaccia sul mercato del trasporto urbano della Capitale. È ufficialmente sbarcata a Roma Bolt, la piattaforma digitale di origine estone che permette di prenotare auto a noleggio con conducente (Ncc) direttamente tramite smartphone. L'esordio nella città eterna ha subito fatto registrare numeri significativi: soltanto nella prima mattinata di attivazione del servizio, l'applicazione ha contabilizzato una richiesta di corsa ogni due minuti.

L'arrivo nella Capitale – ultima tra le grandi metropoli europee a entrare nel circuito dell'azienda – rappresenta un tassello strategico nell'espansione italiana della multinazionale, già attiva a Milano, Bergamo, Como e Monza. Con una rete globale che conta oltre 4,5 milioni di autisti e 200 milioni di passeggeri serviti, Bolt punta ora a colmare un vuoto strutturale nella mobilità romana.

Secondo le stime interne diffuse dalla società, a Roma ogni anno circa 4 milioni di richieste di trasporto restano inevase. Un dato che si inserisce in un contesto urbano complesso, caratterizzato da un flusso di oltre 43 milioni di turisti l'anno e da una cronica congestione stradale, che costringe gli automobilisti romani a trascorrere in media 71 ore all'anno imbottigliati nel traffico.

L'ambizione della piattaforma non si limita però all'accoglienza dei visitatori, ma guarda con decisione alla quotidianità dei cittadini. «Il nostro obiettivo è rendere il servizio accessibile non soltanto ai turisti ma soprattutto ai residenti, offrendo un'alternativa concreta per gli spostamenti quotidiani e contribuendo a rispondere alle nuove esigenze di mobilità urbana», ha dichiarato Giorgio Cappiello, senior Public policy manager per l'Italia di Bolt.

La strategia dell'azienda si muove su un doppio binario, economico e operativo: «Da un lato puntiamo a rendere la mobilità on demand più conveniente per le famiglie, riducendo la necessità e quindi i costi legati al possesso di un'auto privata. Dall'altra Bolt supporta i conducenti che entrano a far parte della nostra comunità riducendo le commissioni: non si tratta di un'offerta promozionale temporanea, ma di una scelta strutturale».

Le prospettive di sviluppo nella Capitale poggiano sui risultati raccolti nei primi quattro mesi di operatività sul territorio nazionale. In questo arco di tempo, il volume delle corse effettuate tramite l'app in Italia ha segnato un balzo del 110 per cento, accompagnato da un incremento del 98 per cento degli utenti attivi e da una crescita del 15 per cento della flotta di conducenti affiliati.