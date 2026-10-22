Mobilità aziendale, la sfida è integrare auto, trasporto pubblico e nuove tecnologie

La mobilità aziendale del futuro passa da una maggiore integrazione tra trasporto pubblico e privato, nuove tecnologie e collaborazione tra imprese e amministrazioni locali. Superare la tradizionale separazione tra mobilità aziendale e urbana è una delle sfide principali per rendere gli spostamenti quotidiani più efficienti, sostenibili e accessibili. È il messaggio emerso da “Mobilità & Territorio”, l'evento promosso a Vicenza da Best Mobility, l'Associazione dei Fleet e Mobility Manager, con il patrocinio del comune veneto, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esperti, aziende della filiera automotive e operatori della mobilità.

Al centro del confronto, il ruolo sempre più strategico delle imprese nell'organizzazione degli spostamenti quotidiani. In un territorio come quello veneto, caratterizzato da un tessuto produttivo diffuso e da intensi flussi di pendolarismo, la mobilità casa-lavoro incide direttamente sulla congestione del traffico, sulla qualità dell'aria e sull'accessibilità delle aree produttive. Da qui la necessità di una pianificazione che metta in relazione le esigenze delle aziende con l'offerta di trasporto pubblico e le infrastrutture disponibili, valorizzando il ruolo dei mobility manager.

Casa-lavoro: l'auto resta protagonista, ma cresce l'intermodalità. Un contributo al dibattito è arrivato da Arval Italia, che ha presentato i risultati di un'indagine condotta tra i dipendenti del Gruppo BNP Paribas sulle abitudini di mobilità casa-lavoro. Dallo studio emerge come gli spostamenti quotidiani rappresentino un elemento sempre più rilevante anche nella scelta del posto di lavoro. L'auto resta il mezzo di trasporto preferito, utilizzato dal 46% degli intervistati, ma non è l'unica soluzione: il 30% si affida a treno, metropolitana o autobus, l'11% si sposta a piedi o in bicicletta e il 10% utilizza moto o scooter. Significativo anche il dato sull'intermodalità: un dipendente su quattro (25%) combina già oggi più modalità di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro. Numeri che evidenziano la crescente articolazione della domanda di mobilità e l'opportunità di sviluppare servizi capaci di integrare l'utilizzo dell'auto con il trasporto collettivo e le alternative disponibili sul territorio.

Di Paola (Best Mobility): «Serve una maggiore collaborazione tra imprese e istituzioni». «La mobilità aziendale non può essere considerata una questione che riguarda esclusivamente le imprese: è parte integrante della mobilità dei territori e deve entrare stabilmente nel confronto con le amministrazioni locali», ha sottolineato Federico Di Paola, Presidente di Best Mobility. «Ogni giorno migliaia di lavoratori si spostano per raggiungere uffici, stabilimenti e sedi produttive, con un impatto significativo sul traffico, sull'ambiente e sull'organizzazione delle città. Per gestire meglio questi flussi occorre mettere in relazione le esigenze delle aziende con l'offerta di trasporto pubblico, le infrastrutture disponibili e le nuove soluzioni tecnologiche». Secondo Di Paola, il mobility manager può svolgere un ruolo decisivo nel favorire questa integrazione, a condizione che si sviluppi un dialogo più strutturato con le istituzioni e una maggiore capacità di trasformare le buone pratiche in progetti concreti.

Dalla telematica all'intelligenza artificiale: la tecnologia al servizio della mobilità. Ampio spazio è stato dedicato anche all'innovazione tecnologica, destinata ad assumere un ruolo crescente nell'organizzazione degli spostamenti e nella gestione delle flotte. Geotab ha illustrato le potenzialità dei dati telematici per analizzare i flussi di traffico, migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture urbane. Attraverso alcune esperienze internazionali è stato evidenziato come l'analisi dei dati provenienti dai veicoli connessi possa supportare le amministrazioni nelle decisioni sulla mobilità e contribuire a ridurre inefficienze, congestione e sprechi di carburante.

Fleet Support ha invece presentato una soluzione basata sull'intelligenza artificiale per semplificare la predisposizione dei Piani di Spostamento Casa-Lavoro. Il sistema analizza le abitudini di mobilità dei dipendenti e supporta la redazione dei documenti previsti dalla normativa, riducendo tempi e complessità operative per le aziende. Tra i protagonisti del confronto anche Volvo, che ha illustrato la propria visione di una mobilità più sicura, sostenibile e accessibile, richiamando la partnership con Corrente, il servizio di car sharing interamente elettrico del Gruppo Tper attivo in Emilia-Romagna.

Una mobilità da costruire insieme ai territori. L'incontro, aperto dall'Assessore alla mobilità del Comune di Vicenza Cristiano Spiller, ha coinvolto anche amministratori locali e rappresentanti di diverse realtà territoriali, che hanno condiviso esperienze e soluzioni legate al car sharing, alla viabilità e all'organizzazione degli spostamenti casa-lavoro. Il confronto ha confermato come la trasformazione della mobilità non possa dipendere esclusivamente dall'evoluzione tecnologica dei veicoli o dall'introduzione di nuovi servizi. Occorre soprattutto una maggiore integrazione tra le politiche pubbliche e le strategie delle imprese, in grado di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini e dei lavoratori. Una sfida nella quale fleet e mobility manager sono destinati ad assumere un ruolo sempre più centrale, diventando figure di raccordo tra aziende, operatori della mobilità e amministrazioni locali.