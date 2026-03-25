Mobilità elettrica leggera: le novità allo studio nel nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è intervenuto nella regolazione dei monopattini (L. 160/2019 - Decreti MIT) classificandoli come autonoma categoria di veicoli, distinti dai dispositivi per la micromobilità elettrica: ora c’è l’obbligo per i proprietari di munirsi di contrassegno (ovvero una targa) e assicurazione. I monopattini elettrici sono definiti come veicoli a due assi, con un solo motore elettrico, dotati di manubrio e privi di sedile, ai quali si applica la marcatura CE prevista dalla normativa europea.

Come si classificano, invece, le e-bike e quali altri veicoli di mobilità elettrica leggera si possono usare? A un recente convegno organizzato alla Camera dei Deputati da Unasca – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistici, è stata sollevata la questione dell’inquadramento delle biciclette elettriche, in particolare quelli più potenti e veloci.

Infatti, in base al Codice della Strada (Art. 50 D.Lgs. N. 285/1992), le e-bike sono le bici dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, o di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Sulle bici elettriche con potenza del motore sopra 0,25kW la normativa italiana non è allineata a quella Ue, poiché le loro caratteristiche di potenza ne comporterebbe l’inquadramento nella categoria L, con l’obbligo di omologazione. È una questione che potrebbe essere affrontata nella revisione del Codice della Strada.

Quanto agli altri dispositivi per la micromobilità elettrica, come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ora sono stati ammessi alla sperimentazione esclusivamente: hoverboard, segway e monowheel, distinti in auto-bilanciati e non auto-bilanciati (D.M. 4 giugno 2019, n. 229). Tali dispositivi, non qualificati come veicoli, non dovrebbero subire modifiche nella revisione del Codice della Strada.

I comuni che hanno avviato la sperimentazione con questi veicoli devono prevedere una “campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni”.

Allo studio nel nuovo Codice della Strada c’è anche la creazione una rete di infrastrutture per favorire la mobilità ciclistica e dei monopattini elettrici. Questa si comporrebbe di: piste ciclabili, corsie ciclabili, corsie ciclabili a doppio senso e in presenza di stalli di sosta, strade urbane ciclabile (utilizzo di strade esistenti per garantire continuità di itinerario laddove non è possibile realizzare piste o corsie ciclabili), attraversamenti ciclabili, zone di attestamento ciclabile (servono a consentire alle biciclette di effettuare la manovra ad un incrocio semaforizzato prioritariamente rispetto agli altri veicoli) e zone ciclabili.

Le parti di questa infrastruttura che sono innovative (come le zone ciclabili) sono ancora in fase di valutazione, anche per evitare di creare disagi agli utenti della strada con improvvise variazioni della circolazione o della segnaletica.

La ricerca nazionale “E-bike tra mobilità e sicurezza”, realizzata da Format Research con Unasca, ha evidenziato la forte crescita di questi veicoli: una bicicletta su cinque vendute nel nostro Paese è elettrica, con una quota di mercato sul totale delle biciclette vendute in Italia pari al 20,2% nel 2024 (contro il 3% nel 2014). Un automobilista su tre, inoltre, usa comunemente l’e-bike. Il 79% degli utilizzatori di e-bike dichiara di sentirsi sicuro quando guida ma il 16,3% degli intervistati racconta di essere stato coinvolto in un incidente che ha implicato una e-bike. Frequenti anche furti e contraffazioni: per questo, l’84% del campione si dichiara favorevole all’introduzione di un sistema di identificazione per le e-bike, in particolare per quelle con potenza superiore a 250W, velocità superiore a 25km/h e senza pedalata e con acceleratore indipendente.