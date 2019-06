Mobilità elettrica, Enel X installa 12 colonnine di ricarica in Vaticano

ROMA - Favorire la mobilità sostenibile nello Stato della Città del Vaticano. È questo l’obiettivo dell’accordo firmato da Enel X e il Governatorato dello Stato Città del Vaticano che prevede la fornitura di 20 punti di ricarica di cui 12 già stati installati e 8 in fase di consegna. Le stazioni fornite da Enel X sono le «Pole station», installate in ambito pubblico, ognuna con due punti di ricarica da 22 kW che permettono di fare il pieno di energia a due veicoli elettrici contemporaneamente. «L’installazione delle prime infrastrutture di ricarica di Enel X presso lo Stato Città del Vaticano dimostra come sia ormai necessario porre al primo posto la sostenibilità e la tutela dell’ambiente nella scelta tra le possibili alternative di mobilità», sottolinea Alessio Torelli, Responsabile di Enel X Italia. «Siamo sicuri che questa decisione servirà da esempio e contribuirà ulteriormente alla diffusione delle auto elettriche nel nostro Paese.

Proprio per favorire questo passaggio stiamo realizzando una rete capillare di infrastrutture per i veicoli elettrici e quello di oggi è senza dubbio un altro tassello importante che dimostra il nostro costante impegno in tal senso», aggiunge. Enel X sta proseguendo il suo impegno nella realizzazione del Piano nazionale per le infrastrutture di ricarica che prevede di dotare il Paese di una rete di stazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo del Piano è quello di installare 14mila punti di ricarica entro il 2020, per salire fino a 28mila nel 2022. Ad oggi sono stati già installati oltre 6 mila nuovi punti di ricarica. In ambito pubblico Enel X ha inoltre stretto accordi con oltre 900 Comuni italiani mentre nel settore privato ha siglato partnership con le più importanti case automobilistiche e installato punti di ricarica nei più importanti centri commerciali.