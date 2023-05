Mobilità sostenibile, un tavolo nazionale con la PA sulle patenti speciali ai diversamente abili

Mobilità sostenibile anche per i diversamente abili per i quali occorre aprire un tavolo tecnico con l’amministrazione pubblica per snellire e uniformare le procedure per le patenti speciali, affrontando temi medici, fiscali ed anche tecnologici per attuare la digitalizzazione delle pratiche: è l’esplicita richiesta emersa in Friuli Venezia Giulia al termine del convegno che si è tenuto a San Giovanni di Casarsa della Delizia (Pordenone) organizzato dall’associazione Laluna insieme a Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

A rendere necessario questo confronto lo impone lo scenario di riferimento: attualmente in Italia, infatti, risultano in vigore oltre 160mila patenti B speciali e solo lo scorso anno ne sono state concesse 2.400 nuove in tutta Italia.

Per Giuseppe Guarino, Segretario Nazionale di Unasca: “Si tratta di una realtà che vede impegnata da tempo Unasca con progetti promossi sui temi dell'inclusività delle persone con disabilità, con corsi di formazione per le autoscuole e studi di consulenza e, grazie al sito unascabile.it, un elenco di tutte le autoscuole attrezzate con macchine speciali per persone con disabilità.”

E sulla necessità di un confronto con l’amministrazione pubblica si è soffermato anche Francesco Osquino, presidente de Laluna e Vice Segretario Nazionale Unasca coordinatore progetto Unascabile: “Da sempre lavoriamo per sensibilizzare e aumentare l’autonomia delle persone con disabilità per agevolarne così la mobilità ed aumentarne il grado di autonomia. Con questo convegno, per la prima volta in regione e probabilmente in Italia, siamo riusciti a coinvolgere personalità di spicco di diversi settori: quello medico, dei trasporti, della formazione, delle pratiche amministrative e della fiscalità. Ora auspichiamo un tavolo nazionale per proseguire il confronto.”. Al convegno sono intervenuti anche Vincenzo Falabella, presidente nazionale Fish, Antonio Ridolfi, agevolazioni fiscali e patenti di guida, Emanuele Biasutti direttore IMFR Gervasutta, la neurologa Laura Cecotti, lo psicologo Paolo Lindaver, il medico legale Clara Zuch e il dirigente della Motorizzazione del Friuli Venezia Giulia, Mauro Pipan e Salvatore Moretto, direttore direzione sviluppo e gestione Pra, fiscalità automobilistica e servizi agli enti territoriali presso l’ACI. Ai lavori erano presenti anche l’eurodeputata Elena Lizzi, il consigliere regionale Fvg Roberto Novelli e il vicesindaco di Casarsa della Delizia Ermes Spagnol nonché Alberto Volpe segretario Fish Fvg.