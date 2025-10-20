Mobilità, Unasca e Gruppo BIG rafforzano l’alleanza: formazione e innovazione al centro

La mobilità del futuro passa dai banchi di scuola. Il Gruppo BIG e Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) hanno deciso di consolidare la loro collaborazione per promuovere percorsi di formazione avanzata dedicati ai professionisti e ai giovani che vogliono costruire una carriera nel settore della mobilità, oggi in piena trasformazione.

Al cuore dell’accordo c’è la BIG Academy, la piattaforma formativa del Gruppo BIG che si conferma un punto di riferimento per chi opera nel comparto, sempre più interessato a figure capaci di gestire le nuove sfide tecnologiche, ambientali e digitali.

Proprio in questa cornice si è concluso con successo il primo corso di perfezionamento in Mobility Management organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT). Il percorso, che ha coinvolto oltre trenta partecipanti, ha permesso di approfondire le competenze legate alla figura del Mobility Manager, grazie anche al contributo di manager e professionisti che hanno portato in aula esperienze e strategie concrete maturate sul campo.

Fondamentale il ruolo di Unasca, che ha affiancato il progetto fin dalla prima edizione. «Un’iniziativa di grande valore, che ci ha visti protagonisti sin dall’avvio», ha spiegato Francesco Osquino, Vicesegretario Nazionale Studi di Unasca. «I riscontri sono stati estremamente positivi: la BIG Academy si conferma uno strumento utile e di qualità, capace di offrire contenuti formativi di alto livello per affrontare le trasformazioni della mobilità».

Soddisfazione anche da parte del Direttore Generale del Gruppo BIG, Dario Fidanza, che ha firmato la direzione scientifica del corso: «Questa collaborazione rappresenta solo l’inizio di una visione condivisa che punta a elevare la qualità professionale del settore. La formazione continua, attraverso percorsi di aggiornamento e riqualificazione, è la chiave per accompagnare la crescita del comparto e delle persone che vi lavorano».

L’intesa tra Gruppo BIG e Unasca, anche tramite il Centro Studi Cesare Ferrari, guarda già al futuro: nuovi progetti, partnership universitarie e percorsi specialistici per ridurre la distanza tra mondo accademico e imprese, costruendo una mobilità sempre più sostenibile, competente e innovativa.