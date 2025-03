Mobilize, entro 2026 rete ricarica si espande in Belgio e Spagna. Per il 2028 previste 650 stazioni in UE compresa l'Italia

Continua, in collaborazione con la rete Renault, l'espansione del network di stazioni di ricarica ultrarapida Mobilize. Dall'inizio del 2023, sono state aperte 25 stazioni di ricarica in Francia, con l'obiettivo di installarne un centinaio nel Paese entro la fine dell'anno. Una rete che continua ad espandersi oltre i confini francesi e che nel secondo semestre 2025 e nel 2026 verrà estesa anche in Belgio e Spagna, due mercati chiave per il gruppo Renault. ''L'elettrificazione trasforma la catena del valore dei costruttori auto. Oggi, il nostro ruolo si spinge oltre i veicoli e generare ricavi ricorrenti è diventato di fondamentale importanza per investire nel futuro del settore - ha detto Gianluca De Ficchy, ceo di Mobilize - . Mobilize Fast Charge è una delle colonne portanti di Mobilize per raggiungere quest'obiettivo. Questa nuova rete ci consente anche di rassicurare i clienti nel processo di transizione verso la mobilità elettrica''.

Attualmente, la partnership con Free to X permette a Mobilize di accedere alla rete già esistente di un centinaio di stazioni di ricarica ultrarapida in Italia. Entro il 2028, Mobilize avrà una rete europea composta da 650 stazioni in Francia, Italia, Belgio e Spagna. Le stazioni Mobilize Fast Charge sono dotate di colonnine ultrarapide che erogano una potenza fino a 320 kW. Gli utenti possono recuperare fino a 400 km di autonomia in 15 minuti, il tempo di un caffè. Le stazioni sono compatibili con il servizio Plug & Charge che permette di avviare la ricarica automaticamente non appena l'utente collega il veicolo su cui è disponibile questa funzionalità. Mobilize Fast Charge mette inoltre a disposizione dei clienti un'area lounge gratuita nelle location dove questo servizio è ritenuto necessario.