Tesla Model 3 Long Rang è l'auto con l'autonomia più elevata fra quelle che prendono gli incentivi: 750 km a 31.690 euro

Tesla prende i passi in tempo ed anticipa le offerte da abbinare agli incentivi auto elettriche 2025 al via precisamente alle ore 12 del prossimo mercoledì 22 ottobre che possono permettere l'accesso a sconti considerevoli fino a 11mila euro. Adesso la casa americana a tagliato il listino della Model 3 Long Range a trazione posteriore ad un prezzo di 42.690 euro: 10 euro in meno del tetto massimo di prezzo da 42.700 euro fissato dal ministero dell’Ambiente (Mase) per accedere all’ecobonus. Così la berlina elettrica a lunga autonomia è aggiudicabile a 31.690 euro. Da sottolineare che questa offerta si aggiunge alla promozione lanciata dalla Casa per acquistare una Model 3 base (sempre a trazione posteriore) a 24.990 euro ed a una Model Y Standard a partire da 28.990 euro.