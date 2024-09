Auto elettriche, ecco i modelli che in Ue costeranno meno di 25mila euro

Transport & Environment (T&E), organizzazione non governativa europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti, nella sua ultima analisi diffusa oggi indica quali saranno i target delle principali case automobilistiche nella realizzazione di modelli elettrici con prezzi abbordabili, ovvero sotto i 25mila euro. Nell'infografica GEA la timeline indicata dallo studio.

Le case automobilistiche hanno davanti a loro una strada chiara per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue previsti per il 2025, ovvero per ridurre del 15% la media emissiva del loro venduto annuo: questa strada coincide con la rapida crescita di vendite attesa per le auto elettriche. E questa la previsione di Transport & Environment (T&E), organizzazione non governativa europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti, che nella sua ultima analisi elabora diversi scenari su come i carmaker potranno centrare i target 2025. Nello scenario centrale di T&E - basato sulle vendite della prima meta di quest'anno, sui forecast di vendita e sui piani industriali e di mercato delle case auto - le auto elettriche (BEV), il prossimo anno, dovrebbero raggiungere una quota di mercato compresa tra il 20 e il 24%. Nell'infografica GEA l'andamento delle vendite negli ultimi anni