Monopattini ancora senza targa, manca la piattaforma per ottenerla. Provvedimento slitta ad aprile

Ancora niente targa e copertura assicurativa per i monopattini elettrici che circolano per le strade italiane. Le novità annunciate e ormai attese da tempo slitteranno con ogni probabilità al prossimo aprile. Lo afferma Assoutenti, che ricostruisce tempistiche e ritardi delle norme del Codice della strada. Il decreto ministeriale del Mit pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre scorso, dando seguito alla riforma del Codice di dicembre 2024, disciplina le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e il prezzo di vendita dei medesimi contrassegni, ricorda Assoutenti. Lo stesso provvedimento stabilisce anche che, dopo aver effettuato il pagamento previsto attraverso il sistema PagoPa, per il rilascio della targa il proprietario del monopattino elettrico debba accedere ad una apposita piattaforma telematica, piattaforma che tuttavia non è diventata ancora operativa, nonostante siano scaduti i termini previsti dallo stesso decreto, sottolinea l'associazione.

L'obbligatorietà di targa e assicurazione per i monopattini, così, «slitterà con ogni probabilità di almeno un mese, considerato che il decreto riconosce dall'avvio della piattaforma telematica ulteriori 60 giorni di tempo ai proprietari dei monopattini per mettersi in regola con le nuove disposizioni. E solo dopo l'entrata in vigore della targa, dunque, scatterà anche l'obbligo di assicurazione», afferma ancora l'associazione dei consumatori. «Il nuovo Codice della strada, deficitario di procedure certe ed eque per l'adempimento normativo su targa e assicurazione, ha prodotto un clima di incertezza che ha fatto crollare il mercato nazionale sia dello sharing sia della commercializzazione dei monopattini, con una perdita di valore del parco mezzi - afferma il presidente Gabriele Melluso - Auspichiamo che dopo l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per i monopattini non si ripeta la speculazione e la discriminazione territoriale, e che i premi assicurativi siano uguali in tutta Italia, anche perché tali mezzi rappresentano una storia nuova, e nulla giustificherebbe rischi diversi per regioni o province diverse».