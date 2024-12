Montezemolo: «Attrarre produttori nei nostri stabilimenti automotive. Prima di tutto pensare ai lavoratori eccezionali che abbiamo»

«Quello che è importante, come in altri Paesi europei, visto il crollo della produzione dell'auto perché quest'anno secondo me faremo fatica a produrre 400.000 macchine, avendo stabilimenti eccezionali e avendo fornitori fantastici, è riuscire ad attrarre qualche produttore nei nostri stabilimenti. Francesi, inglesi americani o cinesi, per me è la stessa cosa». Lo ha detto il presidente di Italo, Luca Cordero di Montezemolo, a proposito della crisi del settore dell'automotive in Italia e del futuro della Motor Valley. Per Montezemolo «dobbiamo prima di tutto pensare ai lavoratori eccezionali che abbiamo, esperti competenti, bravi, quindi quello è la prima obbiettivo che uno dovrebbe avere».