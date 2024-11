Morgan dal 2025 torna negli Usa con la Plus Four. Avrà carrozzeria in alluminio lavorata a mano e il telaio in legno

Morgan, in base a quanto riportato da caranddriver.com, ha confermato il ritorno del modello Plus Four sul mercato USA per l'inizio del 2025: questa vettura sarà la prima Morgan a quattro ruote venduta negli Stati Uniti da quasi 20 anni. Nello specifico, la Plus Four, in procinto di approdare negli Stati Uniti, avrà un prezzo di quasi 80.000 euro, al cambio attuale. L'auto in questione potrà sfoggiare una carrozzeria in alluminio lavorata a mano, il telaio in legno, marchio di fabbrica del brand inglese, mentre il motore è un quattro cilindri 2 litri di origine Bmw accoppiato ad una trasmissione manuale a 6 marce.

La vettura sarà distribuita da 12 punti vendita, i quali non potranno vendere più di 325 auto all'anno, per cui sarà un prodotto esclusivo. Inoltre, essendo una replica di un modello del passato, è stata esentata dall'avere diverse dotazioni sicurezza moderne pur rimanendo idonea alla vendita sul territorio americano. Sul sito del brand si evince come la vettura sia particolarmente brillante grazie ad una potenza di 255 CV ed un peso di circa 1.000 kg, che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, e di toccare i 240 km/h di velocità massima