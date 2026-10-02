MotixDrive, nasce la rete digitale per gli operatori automotive indipendenti

MotixDrive prova a rispondere a uno dei nodi strutturali dell’automotive italiano: la frammentazione di un settore nel quale migliaia di piccole e medie imprese devono confrontarsi con gruppi sempre più organizzati e digitalizzati. La piattaforma sviluppata da Arkus vuole creare una rete di operatori automotive indipendenti, mantenendo autonomia e identità delle singole aziende. L'idea è interessante soprattutto perché parte da un presupposto concreto: digitalizzazione e innovazione non dovrebbero essere prerogativa dei grandi gruppi. Dealer, concessionarie, società di noleggio e imprese del service possono avere dimensioni differenti, ma affrontano esigenze spesso molto simili. MotixDrive si rivolge principalmente a un mercato che, secondo quanto comunicato dall'azienda, comprende complessivamente circa 100.000 Partite IVA. L'obiettivo è permettere alle realtà aderenti di accedere a strumenti, informazioni e opportunità condivise senza trasformarle in semplici terminali di una struttura centralizzata.

Stock condiviso tra Italia ed Europa. Uno degli elementi centrali riguarda la compravendita dell'usato. Gli operatori possono accedere a stock professionali e offerte B2B provenienti dall'Italia e da altri mercati europei, mettendo contemporaneamente a disposizione della rete le proprie vetture. La condivisione può ampliare le possibilità di approvvigionamento e la visibilità dei veicoli, favorendo una maggiore rotazione dello stock. Un aspetto tutt'altro che secondario in un mercato nel quale disponibilità delle vetture, tempi di permanenza nei piazzali e corretta determinazione del prezzo incidono direttamente sulla redditività. È anche qui che una rete digitale può diventare uno strumento di difesa per gli operatori indipendenti: fare sistema senza rinunciare alla propria impresa, aumentando la capacità di competere attraverso una scala più ampia.

Intelligenza artificiale per valutare e vendere l'usato. MotixDrive integra inoltre strumenti di intelligenza artificiale applicati all'automotive. L'AI può supportare la valutazione delle vetture usate analizzando dati di mercato e veicoli comparabili, offrendo così un riferimento più strutturato per stabilire il posizionamento del prezzo. La tecnologia interviene anche nella presentazione delle auto. La piattaforma prevede infatti funzioni per elaborare automaticamente le fotografie, uniformandole e migliorandone la resa per annunci, siti e altri canali commerciali.

Non si tratta, dunque, di sostituire l'esperienza del professionista, quanto di dotarlo di strumenti che possano ridurre attività ripetitive e migliorare la qualità delle informazioni sulle quali vengono prese le decisioni. «Il nostro obiettivo non è semplicemente creare un nuovo gestionale. Vogliamo far nascere una rete di operatori automotive indipendenti che possano collaborare senza perdere la propria identità», spiega Andrea Gifford, co-founder di Arkus. «MotixDrive è l’infrastruttura che permette alla rete di condividere stock, dati, opportunità commerciali, tecnologie e servizi».

La storia dell'auto può seguirla anche nel service. Il progetto guarda anche al post-vendita. All'interno della rete, la storia di ogni automobile può accompagnare il veicolo nel tempo, attraverso informazioni relative agli interventi e alle manutenzioni effettuate. Se la vettura viene rivenduta da un altro dealer aderente oppure arriva in un'officina differente, l'operatore può così disporre di uno storico utile a ricostruirne il percorso. Un principio che, se alimentato con informazioni complete e affidabili, può avere valore non soltanto per le imprese ma anche per il cliente e per il mercato dell'usato. La piattaforma permette inoltre di organizzare appuntamenti e carichi di lavoro, gestire le commesse, comunicare eventuali interventi aggiuntivi e collegare le lavorazioni alle successive attività amministrative e di fatturazione.

SonIA diventa il primo contatto con l'officina. Un ulteriore tassello è SonIA, assistente basato sull'intelligenza artificiale pensato per gestire il primo contatto tra automobilista e rete di assistenza. Il sistema può interpretare la richiesta, distinguere una normale prenotazione per il tagliando da un problema tecnico che necessita di ulteriori informazioni e predisporre la presa in carico presso un'officina aderente. Può inoltre verificare la disponibilità in agenda e trasferire al service quanto raccolto durante il contatto. L'elemento da osservare con maggiore attenzione è proprio la democratizzazione di tecnologie che fino a pochi anni fa sarebbero state economicamente e organizzativamente alla portata quasi esclusivamente delle grandi reti. L'AI può diventare realmente utile al settore quando rafforza il lavoro degli operatori, invece di limitarsi ad aggiungere un nuovo livello tecnologico.

Una rete operativa da maggio 2026. MotixDrive è una piattaforma SaaS sviluppata da Arkus s.r.l. e fondata da Ivano Cardassi T. e Andrea Gifford. Il primo porta nel progetto esperienza nello sviluppo di soluzioni SaaS e integrazioni API per l'automotive, il secondo una lunga attività nei marchi automobilistici, nelle reti dealer e nei rapporti con le Case. La rete è operativa da maggio 2026 e, secondo quanto comunicato dalla società, a settembre aveva già raggiunto per numero di operatori dimensioni paragonabili a quelle di alcune reti di brand affermati, con ulteriori adesioni in fase di attivazione.

Il progetto dispone inoltre di una licenza B2B operativa in Svizzera attraverso la collaborazione con un partner automotive. La sfida, ora, sarà trasformare la crescita numerica in valore concreto per chi aderisce. Perché in un settore chiamato contemporaneamente a sostenere investimenti tecnologici, gestire la trasformazione del mercato e preservare la propria redditività, mettere in rete le imprese indipendenti può rappresentare una strada per rafforzarle, non per omologarle.