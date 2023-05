Motori termici Volkswagen, il loro futuro affidato a Skoda. Alla casa di Mladá Boleslav sviluppo (anche Euro 7) e produzione

Mentre Volkswagen espande la sua serie ID e i modelli completamente elettrici, Skoda ha ottenuto dalla capogruppo una enorme commessa di sviluppo e produzione dei motori a a benzina. La Casa ceca aveva già il compito di fabbricare i propulsori atmosferici 1.0 MPI utilizzati in alcuni modelli compatti del Gruppo Volkswagen, ed ora a questa linea si aggiungeranno gli altri motori delle varianti TSI. Nello specifico Skoda avrà l’incarico di assicurare un futuro alla famiglia di motori EA 211 - entrata in produzione nel 2012 - che comprende il già citato 1.0 MPI e che arriva a 1,6 litri e potenze che variano da 65 a 157 Cv. In particolare la Casa di Mladá Boleslav dovrà sviluppare i motori MPI e soprattutto quelli della serie TSI per gli standard Euro7 (non ancora del tutto chiari) e per ancora più a lungo per i mercati extra europei. In effetti, ci sono buone probabilità che dopo il 2035 la storia non sia finita in vari mercati al di fuori del nostro.